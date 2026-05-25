¡Purga total! El AC Milan despide a Allegri tras no clasificar a Champions

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Las consecuencias de una última jornada catastrófica no se han hecho esperar en el seno del AC Milan. Tras consumarse el fracaso de no clasificar a la próxima edición de la UEFA Champions League, la directiva del club rossonero ha tomado una decisión drástica y sin precedentes en su historia reciente.

El primer señalado por la debacle ha sido el director técnico Massimiliano Allegri. Su ciclo al frente del banquillo milanista llega a su fin de forma abrupta al no cumplir con el objetivo prioritario de la institución.

Sin embargo, la directiva del club no se limitó a la cabeza del entrenador y ejecutó una "purga total" que alcanzó las oficinas de San Siro. Junto a Allegri, el Milan confirmó los despidos fulminantes de tres figuras clave en la gestión del club:

Giorgio Furlani: Director Ejecutivo.

Igli Tare: Director Deportivo.

Geoffrey Moncada: Jefe de Ojeadores.

Fracaso financiero y deportivo

La derrota ante el Cagliari en los últimos noventa minutos de la campaña significó un golpe durísimo al orgullo de la afición rossonera y arrastra un impacto económico devastador.

Quedar fuera de la máxima competición europea de clubes privará al Milan de decenas de millones de euros en ingresos por derechos de televisión, patrocinios y taquilla, alterando drásticamente el presupuesto para el próximo mercado de fichajes.

Ante este panorama, la propiedad del club ha optado por un "borrón y cuenta nueva" absoluto. La salida de Moncada, arquitecto del 'scouting' en los últimos años, y de Tare, evidencia que los altos mandos consideran que la planificación de la plantilla fue deficiente.

El AC Milan se adentra ahora en un periodo de reestructuración total, forzado a buscar un nuevo cuerpo técnico y una directiva que lideren un proyecto capaz de devolver al gigante italiano a la élite del fútbol mundial.