Estrella del AC Milan niega vinculación con red de prostitución

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El extremo del AC Milan, Rafael Leao, es noticia por estas horas y no precisamente por lo que mejor sabe hacer, que es jugar fútbol, sino por un mensaje que decidió compartir en sus redes sociales.

El atacante portugués utilizó como tribuna sus plataformas digitales para no dejar espacio a la duda y de forma categórica, inequívoca, negar cualquier implicación con los hechos que se están investigando en Italia y que se le conocen como el 'caso de las escorts'.

Esta indagación, que está a cargo de la Fiscalía de Milán y que ha generado todo un revuelo en Italia está relacionada sobre una presunta red de explotación de la prostitución, en la figurarían algunos jugadores.

"Es falso que esté implicado en los hechos relatados o en cualquier delito", expresan sus abogados en primera instancia. Al tiempo que apuntaron: "No es investigado ni encausado en procedimiento penal alguno; es falso que existan pruebas, indicios o elementos de cualquier naturaleza que sustenten la asociación del nombre de nuestro mandante con los hechos investigados".

¿Qué dijo Rafael Leao sobre esa acusación?

Cuando se empezó a hablar de este incidente y dar la vuelta al mundo, así como en el país, el futbolista no se lo pensó dos veces para salir al paso y dar su impresión de lo comentado.

"Quiero dejar claro, directamente, que no tengo ninguna relación con los hechos que se están investigando. No estoy involucrado ni he cometido ningún delito. (...) Por este motivo, ya he dado instrucciones a mi abogado para que emprenda acciones legales en todos los foros pertinentes contra cualquiera que siga difundiendo información falsa o difamatoria sobre mí", escribió para sus redes.

Finalmente, Rafael Leão se ha asegurado que su representación legal exponga públicamente que no está siendo investigado actualmente. De hecho, va más allá, también dejaron claro que no está encausado en ningún procedimiento penal; así como negar cualquier implicación con la acusación.