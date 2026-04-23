¿Así marcha la carrera por el Balón de Oro 2026?

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La carrera por el trono del fútbol mundial, el Balón de Oro, ha tomado un giro fascinante en este tramo final de la temporada europea.

Según la última actualización de Score90, el prestigio individual más deseado del planeta tiene nuevos protagonistas en la cima, reflejando el dominio arrollador del Bayern Múnich en la escena actual y la irrupción definitiva de la nuevas joya del fútbol español.

La lucha por el Balón de Oro 2026

1. Michael Olise (Bayern Múnich)

La gran sorpresa y, a la vez, la realidad más sólida del año. El francés se ha consolidado en el Bayern, firmando una temporada de ensueño con goles (18) y asistencias decisivas (29) tanto en la Bundesliga como en la Champions League.

2. Harry Kane (Bayern Múnich)

Con cifras goleadoras que desafían la lógica (superando los 50 goles en el curso), el capitán inglés busca consagrarse en Europa. Si el Bayern levanta la Champions, Kane tendrá argumentos de sobra para reclamar el galardón que se le ha resistido.

3. Lamine Yamal (FC Barcelona)

A pesar de la reciente preocupación por su estado físico tras el choque ante el Celta de Vigo, lo hecho por Lamine esta temporada es positivo. Siendo el faro del Barcelona de Hansi Flick, el joven internacional español registró 24 goles y 18 asistencias.

4. Kylian Mbappé (Real Madrid)

El astro francés sigue siendo un fijo en estas listas. Aunque su adaptación al esquema de Arbeloa ha tenido sus matices tácticos, su capacidad goleadora y su impacto mediático lo mantienen en la conversación con 41 tantos y seis asistencias.

5. Erling Haaland (Manchester City)

El "Androide" cierra el prestigioso Top 5. El noruego continúa siendo la referencia absoluta de área en la Premier League. Aunque la ausencia de su selección en grandes citas a veces le resta puntos en la percepción global, su consistencia de cara al arco rival lo mantiene como el delantero más letal del mundo.