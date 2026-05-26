Real Madrid, Barcelona y Liverpool marcaron el ritmo de los ingresos en el fútbol mundial en 2025 y 2026

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El mapa financiero del fútbol volvió a dejar una conclusión clara entre 2025 y el inicio de 2026: los clubes más fuertes siguieron ampliando la distancia económica respecto al resto. En la edición 2026 de la Deloitte Football Money League, basada en los ingresos de la temporada 2024/25, el Real Madrid ocupó el primer puesto con una facturación cercana a los 1,2 mil millones de euros, mientras que el Barcelona fue segundo con 975 millones. Por detrás aparecieron el Bayern de Múnich con 861 millones, el Paris Saint-Germain con 837 millones y el Liverpool con 836 millones.

La clasificación de Winsportsonline también confirmó un avance claro de los gigantes españoles en la parte más alta del ranking. El Real Madrid no solo mantuvo el liderato, sino que volvió a superar la barrera del billón de euros, impulsado sobre todo por 594 millones en ingresos comerciales. El Barcelona, por su parte, regresó a los primeros puestos gracias a un fuerte crecimiento del 27% respecto al curso anterior, a pesar de seguir disputando sus partidos como local fuera del Spotify Camp Nou durante 2024/25.

Más allá de la lucha por la cima, el informe mostró que el negocio del fútbol siguió creciendo a gran velocidad. Los 20 clubes de la Money League generaron de forma conjunta 12,4 mil millones de euros, un 11% más que en la edición anterior. Los ingresos comerciales alcanzaron 5,3 mil millones y se mantuvieron como la principal fuente de facturación por tercer año consecutivo, mientras que los ingresos de día de partido subieron hasta 2,4 mil millones y registraron el mayor ritmo de crecimiento, con un alza interanual del 16%.

Ese cambio también dejó una señal cada vez más visible en la forma en que los grandes clubes construyen su negocio. Deloitte destacó que muchos están reduciendo su dependencia histórica de los derechos de televisión y dando más peso a nuevas vías de explotación comercial, como patrocinios, ventas minoristas y el uso de sus estadios y sus alrededores durante los días sin partidos. En paralelo, el mercado futbolístico europeo en su conjunto alcanzó un récord de 38 mil millones de euros en la temporada 2023/24, con las cinco grandes ligas aportando más de 20 mil millones por primera vez.

El reparto de ingresos también dejó algunas historias llamativas fuera del tradicional dominio de España, Inglaterra, Alemania y Francia. El Liverpool se convirtió por primera vez en el club inglés con mayores ingresos dentro de la Money League, favorecido por su regreso a la Liga de Campeones y por el aumento de eventos no futbolísticos en Anfield. El Benfica, mientras tanto, volvió al top 20 y se convirtió en el primer representante de una liga fuera del big five en entrar en la clasificación desde 2020/21.

Otra de las claves del crecimiento estuvo en la expansión del calendario internacional. Deloitte señaló que la ampliación del FIFA Club World Cup elevó un 17% los ingresos de televisión de los clubes participantes en ese torneo, mientras que el aumento de partidos en las tres principales competiciones masculinas de la UEFA también empujó al alza la distribución económica. Ese contexto ayudó a explicar por qué los clubes de la Money League disputaron una media de 57 partidos oficiales en 2024/25, frente a los 51 del curso anterior, en una temporada en la que la presión sobre el calendario siguió creciendo al mismo ritmo que los ingresos.