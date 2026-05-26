Antonio Rüdiger toma importante decisión sobre permanencia en el Real Madrid

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En medio de una temporada caótica donde el Real Madrid se despidió con las manos vacías por segundo año consecutivo, el club comienza a definir desde temprano el estatus de diferentes figuras en el club con miras a regresar a la cima en un futuro cercano.

El club considera que este tramo final marca el inicio de una nueva etapa, tras un curso complicado, y ya trabaja en la planificación de una reconstrucción de la plantilla con varias decisiones importantes sobre la mesa. Uno de los nombres clave en este proceso es el de Antonio Rüdiger, cuyo contrato finaliza el próximo 30 de junio.

Después de una temporada condicionada por las lesiones, su continuidad llegó a ponerse en duda, pero la directiva decidió esperar al cierre del curso para abordar su renovación con mayor claridad y sin distracciones deportivas.

Antonio Rüdiger renovará con el Real Madrid

Finalmente, los merengues han alcanzado un acuerdo verbal con Antonio Rüdiger para la renovación de su contrato hasta junio de 2027. El central alemán habría aceptado la propuesta del club blanco, cerrando así un entendimiento que garantiza su continuidad a medio plazo en el Santiago Bernabéu.

La firma oficial del nuevo contrato está prevista para producirse próximamente, aunque el anuncio dependerá del calendario marcado por el actual proceso electoral del club. A pesar de ello, ambas partes dan por encarrilada la operación, que consolida a Rüdiger como una pieza importante dentro del proyecto deportivo del Real Madrid en los próximos años.