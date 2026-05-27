Bombazo en el mercado: Barcelona tiene todo listo para fichar a esta promesa británica

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Anthony Gordon habría alcanzado un acuerdo total con el FC Barcelona en cuanto a los términos personales de su contrato. El extremo inglés ya tendría definido su proyecto deportivo con el conjunto azulgrana, que ahora centra todos sus esfuerzos en cerrar la negociación definitiva con el Newcastle United.

Según el reporte de Fabrizio Romano, los blaugranas mantiene conversaciones oficiales y directas con el club inglés para intentar concretar la operación lo antes posible. La prioridad de la entidad catalana es adelantarse al interés de otros equipos de la Premier League y también al de Bayern Múnich, que continúa atento a la situación del futbolista en el mercado.

Anthony Gordon le dice que sí al Barcelona

El reciente viaje de Deco a Londres no estuvo relacionado únicamente con el interés del FC Barcelona en Joao Pedro, delantero del Chelsea. La expedición azulgrana, en la que también participaron Bojan Krkic y Joao Amaral, tenía como uno de sus principales objetivos avanzar en las negociaciones por Anthony Gordon, considerado actualmente una prioridad para reforzar el ataque del conjunto catalán.

El extremo inglés ha despertado el interés de varios gigantes europeos en las últimas semanas. A la presión del Bayern Múnich se sumó recientemente el Liverpool FC, que busca renovar su ofensiva tras una temporada decepcionante y la salida de una de sus grandes figuras, Mohamed Salah. Sin embargo, las gestiones realizadas por la directiva culé durante su estancia en Inglaterra habrían acercado significativamente al jugador al proyecto azulgrana.

Según las informaciones, Gordon ahora ve con especial ilusión la posibilidad de vestir la camiseta del Barcelona. El club valora enormemente su polivalencia ofensiva, ya que puede desempeñarse tanto como extremo izquierdo como delantero centro. Esta temporada disputó la mayoría de sus encuentros por la banda izquierda, aunque también tuvo protagonismo jugando por el eje del ataque. El futbolista mantiene contrato con el Newcastle United hasta 2030, por lo que cualquier negociación promete ser compleja.