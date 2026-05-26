Mundial 2026: ¿Cuántos jugadores del Barcelona fueron convocados?

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A diferencia de lo que ocurre en otras latitudes del fútbol europeo, las oficinas del Spotify Camp Nou respiran un orgullo absoluto de cara a la Copa del Mundo 2026.

El Barcelona se ha consolidado firmemente como uno de los máximos exportadores de talento para la gran cita norteamericana, logrando meter de manera oficial a una impresionante cantidad de futbolistas en las listas definitivas.

Hasta el momento, el conjunto azulgrana cuenta con doce jugadores plenamente confirmados para disputar el torneo, una cifra que demuestra la vigencia internacional de la plantilla y el tremendo impacto que sigue teniendo la base del club en las principales potencias del planeta.

La lista de los futbolistas culés que ya tienen asegurada su presencia en el Mundial está compuesta por: Joan García; Pau Cubarsí, Eric García, Jules Koundé, Joao Cancelo; Pedri, Gavi, Dani Olmo; Raphinha, Marcus Rashford, Lamine Yamal y Ferran Torres.

Dos piezas de peso en la sala de espera

A pesar de tener ya un contingente sumamente numeroso, la representación del Barcelona en el torneo continental podría ampliarse aún más en las próximas horas. El cuerpo técnico se mantiene muy atento a las últimas convocatorias oficiales, donde dos pilares fundamentales todavía esperan por sus listados definitivos.

Frenkie de Jong (Países Bajos)

Ronald Araujo (Uruguay)

Con doce representantes fijos y la posibilidad real de estirar la cifra a catorce, el club catalán afrontará el certamen con la certeza de que sus piezas clave estarán compitiendo al nivel más alto exigido por el balompié global, un indicador del notable estatus competitivo que ostenta la plantilla de cara al futuro inmediato.