Mundial 2026: ¿Cuántos jugadores del Real Madrid asistirán al torneo?

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El Real Madrid se encamina a vivir una de las citas mundialistas más atípicas de toda su historia contemporánea. Tradicionalmente consolidado como uno de los clubes que más futbolistas aporta a las selecciones, la entidad merengue registra una insólita y reducida cantidad de nombres asegurados para el Mundial 2026.

Hasta el momento, el conjunto blanco apenas cuenta con siete jugadores confirmados de manera oficial en las listas definitivas de sus respectivas selecciones, una cifra llamativamente baja para el actual monarca europeo.

Los jugadores que ya tienen su boleto asegurado son: Thibaut Courtois (Bélgica), Antonio Rüdiger (Alemania), David Alaba (Austria), Aurélien Tchouaméni (Francia), Jude Bellingham (Inglaterra), Vinícius Jr. (Brasil) y Kylian Mbappé (Francia).

A la espera de cuatro nombres

A pesar del bajo número inicial, la representación madridista en la cita norteamericana podría elevarse en los próximos días. El cuerpo técnico y la directiva se mantienen atentos a la publicación de los últimos listados oficiales, donde cuatro nombres de la plantilla aún esperan la convocatoria final.

Brahim Díaz (Marruecos)

Federico Valverde (Uruguay)

Arda Güler (Turquía)

Franco Mastantuono (Argentina)

Esta inusual dinámica representa, sin embargo, una moneda de dos caras para la "Casa Blanca". Si bien el club pierde el protagonismo habitual en las portadas del Mundial, las oficinas de Valdebebas ven con buenos ojos el masivo descanso que tendrá gran parte del primer equipo, un factor que podría resultar determinante para la exigente temporada.