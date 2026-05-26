El Barcelona identifica al reemplazo de Lewandowski y activan las negocaciones

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El Barcelona ha puesto en marcha de manera oficial la planificación deportiva para el futuro de su línea de ataque. Ante la necesidad de asegurar un relevo de garantías para el delantero polaco Robert Lewandowski, la dirección deportiva del club azulgrana ya ha comenzado a mover sus fichas en el mercado internacional.

El director deportivo de la entidad, Deco, ha viajado a Inglaterra con el objetivo prioritario de acelerar las gestiones y activar formalmente las negociaciones por uno de los principales objetivos de la agenda culé: João Pedro, actual ariete del Chelsea.

El atacante brasileño viene de firmar una destacada actuación individual en el fútbol inglés, consolidándose como uno de los delanteros más efectivos de la temporada tras registrar una marca de 20 goles y 9 asistencias.

Opción principal, pero Julián también espera

Sus características técnicas y su capacidad realizadora lo han convertido en la opción prioritaria para encabezar el nuevo proyecto ofensivo en la Ciudad Condal.

Sin embargo, João Pedro no es el único nombre de peso que se maneja en la cúpula barcelonista. Dentro de las oficinas del club también se mantiene un firme interés por el argentino Julián Álvarez, quien figura como otra de las grandes alternativas estratégicas para reforzar la plantilla de cara a las próximas campañas.

Con este movimiento, el Barcelona busca anticiparse en el mercado de fichajes de cara a una temporada clave, priorizando la llegada de un perfil joven pero con experiencia comprobada en la élite europea.

La hoja de ruta de Deco en territorio británico refleja la urgencia de la institución por asegurar una transición ofensiva sólida, entendiendo que el reemplazo de una figura de la talla de Lewandowski requerirá tanto contundencia de cara al arco como una rápida adaptación al estilo de juego azulgrana.