Mundial 2026: El increíble gesto de Vinicius Jr. tras convocatoria de Neymar con Brasil

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Vinícius Jr. tendrá una nueva oportunidad de liderar a la selección de Brasil a su sexta corona de la historia en la Copa del Mundo. La estrella del Real Madrid volverá a estar acompañado de Neymar Jr., quien se ganó a última hora su llamado al Mundial 2026, que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá.

La figura de los merengues dejó un gesto muy comentado en territorio canarinho al afirmar que el dorsal ‘10’ de la selección debe volver a Neymar Jr. de cara a la cita mundialista. El atacante de los merengues fue contundente al cerrar cualquier debate sobre la camiseta más emblemática de la ‘Canarinha’, mostrando respeto hacia su compañero y referente.

Vinícius Jr. cede la '10' a Neymar Jr.

En una entrevista con CazeTV, Vinícius fue claro al expresar su postura. l delantero dejó claro que considera al jugador del Santos como el dueño natural de ese dorsal, reforzando además la buena relación y amistad que existe entre ambos dentro del entorno de la selección brasileña.

No sé mi número en la Copa del Mundo, pero el ‘10’ es para Neymar, eso es obvio", dijo Vini Jr. a pocos días de la competición en Norteamérica.

El extremo madridista ya había utilizado la camiseta ‘10’ durante la ausencia de Neymar por lesión, pero con el regreso del astro brasileño todo apunta a que volverá a lucir el ‘7’. Lejos de generar polémica, su declaración ha sido interpretada como un gesto de respeto hacia Neymar y hacia la historia del dorsal, asociado a leyendas como Pelé, Zico y Ronaldinho en la selección de Brasil.