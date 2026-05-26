Barcelona recibe malas noticias: Se confirma salida de una de sus principales estrellas

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El recorrido de más de una década en el primer equipo del FC Barcelona, con un sinfín de títulos en su palmarés, dirán punta final al cierre de esta campaña con el adiós de una de las figuras más emblemáticas en el club y a lo largo de su historia.

Se trata de la jugadora Alexia Putellas, quien dejará oficialmente su lugar en la entidad al final de la temporada, firmando un andar impresionante en la institución desde que llegó en 2012 procedente del Levante.

La propia jugadora lo informó en sus redes sociales con un mensaje lleno de completa emotividad: "Recuerdo la primera vez que escuché vuestros gritos. Tenía seis años y era la primera vez que iba al Camp Nou con mi padre. En aquel momento, yo solo veía hombres jugando en el estadio y nunca se me habría ocurrido que allí mismo, algún día, serían más de 90.000 culés los que gritarían mi nombre".

Y agregó: "Por eso quería deciros que este miércoles será mi último partido como jugadora del FC Barcelona Femení. He sido y siempre seré una culé más, como vosotros. Por eso no quiero que sea un momento triste. Esto solo es una etapa que termina. Pero, por suerte, nací y moriré culé. Así que nos volveremos a ver".

El legado de Alexia Putellas en el FC Barcelona

Repasar su cantidad de galardones en el club es sencillamente impresionante. Con los colores del club estuvo compitiendo por 14 temporadas, a lo largo de 507 partidos oficiales disputados y 233 goles en su cuenta.

A su vez, también podrá ufanarse se haberse erigido como la futbolista más ganadora en la historia del club, con 30 títulos como jugadora azulgrana, destacando, desde luego, las cuatro Champions League que sumó en los últimos seis años.

No es lo único que pudo ganarse en ese periodo, porque también tiene para recordar las dos veces que se convirtió en la ganadora del Balón de Oro, durante 2021 y 2022.

Todo lo anterior han hecho de ella la máxima figura en la historia del Barcelona femenino, en una altura solo comparada con lo que significa Lionel Messi en la sección masculina.