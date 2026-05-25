Así grabó Lamine Yamal la reacción de Gavi por su inclusión al Mundial 2026

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La ilusión que genera una Copa del Mundo no se compara con ningún otra competición en el fútbol. Realmente, es ese torneo en el que cualquier jugador quiere ver su nombre reflejado en las pantallas con su selección.

Un ejemplo claro de esta aseveración fue la reacción que protagonizó Gavi, una de las estrellas del FC Barcelona, al saber que el técnico Luis de la Fuente lo incluyó en el listado de 26 jugadores para el evento internacional.

El mediocampista culé vivió con mucha expectativa la revelación de la lista y al escuchar su nombre dentro del grupo de jugadores, saltó de júbilo y se abrazó de forma muy efusiva con los fisioterapeutas que ayudaron en su proceso de recuperación, algo clave en este tramo final de la campaña en la que pudo tener minutos de gran calidad que ayudaron a la decisión del estratega, Luis de la Fuente.

Lo peculiar es que el momento preciso de conocer su inclusión también tuvo a otro protagonista. Se trata de Lamine Yamal, que se encargó de grabar la reacción del volante blaugrana.

Gavi y su recuperación para llegar al Mundial 2026

El futbolista no la pasó del todo bien durante el año pasado, completamente fuera de la acción, mientras se recuperaba de una lesión de rodilla que lo alejó de las canchas durante un año completo.

Tan solo el pasado 15 de marzo volvió a la acción oficial con el FC Barcelona y pudo disputar 13 partidos oficiales este curso. En ese recorrido completó poco más de 700 minutos jugados, que fueron realmente claves para recuperarse al 100% y dar las garantías al cuerpo técnico español.

"Esto es la realización de un sueño: ¡poder jugar en mi segundo Mundial, representando a mi país! Pero estos campeonatos tendrán un sabor diferente después de todas estas dificultades, después de las caídas y de levantarme dos veces en tres años, pero les aseguro que lo daré todo para traer la Copa del Mundo a casa. Para mí, es un honor y un privilegio estar en esta lista de 26 jugadores. Los haremos sentir igual de orgullosos", escribió el jugador en sus redes sociales.

Finalmente, hay que decir que Gavi sigue preparándose físicamente con sus trabajos en la ciudad deportiva del Barcelona, que le permitan llegar más potente al Mundial 2026.