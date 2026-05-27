Delantero Vinotinto vuelve a Europa tras su paso por la MLS

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Sergio Córdova deberá empacar sus maletas para regresar a las filas del Young Boys de Suiza, luego de que el St. Louis City de la MLS hiciera oficial que no ejecutará la opción de compra contemplada en su contrato de préstamo de seis meses.

El venezolano, quien llegó a territorio norteamericano con la etiqueta de ser un atacante de potencia, juego aéreo y experiencia en ligas de primer nivel como la Bundesliga, no logró encajar en el engranaje ofensivo del conjunto de Misuri.

Durante su breve pasantía por los Estados Unidos, la "Pantera" disputó un total de 13 partidos, registrando una discreta cosecha de apenas un gol y una asistencia; números alejados del impacto inmediato que la franquicia estadounidense esperaba para su frente de ataque.

La búsqueda de la regularidad perdida

El regreso a Europa plantea un escenario de total incertidumbre para el criollo. Aunque contractualmente debe reportarse con el Young Boys (dueño de su ficha), la realidad dicta que se encuentra en una encrucijada para definir el siguiente paso de su carrera.

A sus 28 años, Sergio Córdova sigue batallando activamente por reencontrarse con aquella versión dominante y explosiva que deslumbró en el Mundial Sub-20 de 2017 y que le abrió las puertas del balompié alemán.

En los últimos ciclos, la irregularidad y la falta de confianza de cara al arco le han pasado factura, costándole también la continuidad en las convocatorias de la Vinotinto. Aunque, Oswaldo Vizcarrondo lo tiene presente para siguientes procesos, en caso de volver a brillar.

El mercado europeo apenas comienza a moverse, y para Córdova el objetivo principal parte por encontrar un proyecto deportivo que le brinde la confianza y los minutos necesarios para recuperar la contundencia, sacudirse la sequía y demostrar que su olfato goleador sigue completamente intacto.