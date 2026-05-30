Futura reina de España estaría ligándose con sangre latina: él es el afortunado

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Aunque la princesa Leonor, futura reina de España, mantiene un perfil reservado cuando se trata de asuntos personales, en los últimos días un nombre ha despertado la curiosidad de la prensa internacional y de los seguidores de la Casa Real y es el de Gabriel Giacomelli.

El joven empresario brasileño se ha convertido en protagonista de numerosos titulares tras los rumores que apuntan a una posible relación sentimental con la heredera de la Corona española.

Sin confirmaciones oficiales por parte de la Familia Real ni de los involucrados, la historia ha generado un enorme interés tanto en España como en América Latina.

¿Quién sería el nuevo novio de la futura reina?

Gabriel Giacomelli es un joven de origen brasileño que proviene de una familia con una sólida posición económica y fuertes vínculos internacionales.

Diversas publicaciones señalan que creció entre Brasil, Estados Unidos y Europa, desarrollando una formación académica vinculada a entornos internacionales de alto nivel.

Su padre está relacionado con el sector financiero global y su madre con el ámbito de la publicidad y el marketing, un entorno que le permitió desenvolverse desde muy joven en círculos empresariales y académicos exclusivos.

A pesar de ello, quienes lo conocen destacan su bajo perfil mediático y su escasa presencia pública. Precisamente esa discreción ha contribuido a aumentar el interés sobre su figura desde que comenzó a ser relacionado con la princesa de Asturias.

El lugar donde habría comenzado la historia

Los rumores apuntan a que Leonor y Gabriel se conocieron durante su etapa en el prestigioso UWC Atlantic College de Gales, la institución educativa donde la heredera española cursó el Bachillerato Internacional junto a estudiantes procedentes de distintos países.

Según distintas versiones difundidas por medios internacionales, la amistad entre ambos se habría fortalecido durante los años compartidos en el centro educativo, dando paso a especulaciones sobre una relación más cercana.

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre el supuesto romance.

El nombre de Gabriel Giacomelli no es completamente desconocido para quienes siguen la actualidad de la monarquía española.

Algunos medios recuerdan que años atrás fue visto en actividades relacionadas con el entorno de la Familia Real y que incluso habría coincidido en encuentros privados con los reyes Felipe VI y Letizia, así como con la infanta Sofía.