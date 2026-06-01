Rodri y su cercanía con el Real Madrid: "Ya se verá después del Mundial"

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Después de terminar su participación con el Manchester City, Rodri Hernández ya tiene su foco puesto con la selección de España en el Mundial 2026, que arrancará el próximo jueves 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

El centrocampista abordó este lunes 1 de junio una rueda de prensa sobre su participación con 'La Roja' y su futuro profesional a nivel de clubes. Uno de los temas más comentados fue el supuesto interés del Real Madrid, una situación sobre la que prefirió mantener la calma y evitar especulaciones.

¿Rodri pretendido por el Real Madrid?

Rodri aseguró que en estos momentos su prioridad absoluta es la selección española y ejercer un papel de liderazgo dentro del grupo. El jugador del Manchester City explicó que entiende el ruido mediático que generan los rumores sobre su futuro, pero dejó claro que no piensa distraerse con ese tipo de cuestiones. Además, señaló que cualquier decisión o conversación sobre su porvenir quedará para después de la disputa del Mundial.

Forma parte del fútbol. Estoy centrado en ser un líder en la selección. Ese es mi camino. Entiendo el ruido, pero no voy a dedicar mi tiempo a eso. Ya se verá después del Mundial", declaró el centrocampista del Manchester City.

Respecto a los favoritos para conquistar la Copa del Mundo, el mediocampista consideró que las etiquetas tienen poca importancia antes de que empiece la competición. Aunque reconoció que existen selecciones que todos señalan como candidatas al título, insistió en que el verdadero favoritismo se demuestra sobre el terreno de juego. También destacó que un Mundial es un torneo largo, exigente y lleno de imprevistos, por lo que las sensaciones y el rendimiento durante el campeonato serán determinantes.