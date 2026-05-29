¡Supera al Barcelona! Real Madrid se convierte en el club más valioso del mundo

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Pese a tener una temporada para el olvido y sin títulos por segunda temporada consecutiva, el Real Madrid sigue consolidado no solo como uno de los equipos más ganadores en la historia, sino como el más valioso del mundo, manteniendo su superioridad ante su archirrival, FC Barcelona.

Según el ranking de Forbes de 2026, el club blanco lidera por quinto año consecutivo la lista de los equipos de fútbol más valiosos del mundo, alcanzando una impresionante valoración de 9.500 millones de dólares.

La diferencia con el segundo puesto, ocupado por el FC Barcelona, es de 2.000 millones, una distancia que refleja la enorme capacidad comercial y financiera de la entidad madridista, incluso en una campaña marcada por los malos resultados deportivos. Forbes también destacó el espectacular rendimiento financiero del Real Madrid durante la temporada 2024-25. El club merengue generó ingresos por 1.270 millones de dólares, un 12 % más que el año anterior y una cifra récord en la historia del fútbol.

Real Madrid el más valioso del mundo

El informe también resalta el dominio económico de los grandes clubes europeos, con equipos históricos como Manchester United, Liverpool FC, Paris Saint-Germain y FC Bayern Munich dentro del Top-10. La Premier League vuelve a demostrar su enorme músculo financiero al colocar a 11 clubes entre los 30 más valiosos del planeta, confirmando el impacto global de su modelo de negocio y de sus multimillonarios contratos televisivos. En contraste, La Liga únicamente aporta tres representantes: Real Madrid, Barcelona y el Atlético de Madrid, este último ubicado en la undécima posición con un valor cercano a los 3.000 millones de dólares.

Uno de los aspectos más llamativos del ranking es el crecimiento de la Major League Soccer, que ya cuenta con siete clubes dentro del Top-30 mundial, convirtiéndose en la segunda liga con mayor representación después de la Premier. La Serie A italiana aporta cuatro equipos, mientras que Alemania y España suman tres cada una. Francia y Portugal, en cambio, sólo tienen un representante por país, lo que evidencia la enorme concentración económica que existe actualmente en el fútbol europeo y norteamericano.