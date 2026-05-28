Nueva estrella del Real Madrid también se queda sin presencia en el Mundial 2026

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El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Solo 14 días separan al fanático futbolero del máximo evento del deporte, en el que la selección Argentina llegará con la intención de revalidar su título de Catar 2022.

Justamente, sobre el combinado albiceleste hay noticias importantes en las horas más recientes que están relacionadas a una de las estrellas del Real Madrid, que también se quedará sin poder asistir a la Copa del Mundo.

Se trata de Franco Mastantuono, quien no entraría en la lista de 26 jugadores que revelará Lionel Scaloni. La información la dio a conocer Gastón Edul, un periodista muy cercano a la selección campeona del mundo.

"Franco Mastantuono no va a la Copa del Mundo con la selección Argentina. La lista de convocados sale en las próximas horas, seguramente mañana (viernes 29 de mayo) y el jugador del Real Madrid no va a estar", dijo el comunicador sin demasiados rodeos.

Su falta de minutos con el Real Madrid lo condenaron

Si existe una razón de peso para que el delantero no vaya a formar parte de la expedición albiceleste en el evento mundialista es su falta de protagonismo con el club merengue.

Su llegada al club blanco mantuvo mucha expectativa, pero conforme fueron pasando los meses su rendimiento no fue el esperado en la entidad madridista.

Durante la temporada pudo jugar unos 35 partidos, pero una gran parte de ellos viniendo desde el banquillo y sin demasiado protagonismo para cambiar dinámicas dentro del campo.

Con todo esto, Real Madrid se queda sin una nueva presencia en el Mundial 2026, después de no tener un representante en la selección de España por primera vez para un certamen mundialista.