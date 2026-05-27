Sergio Ramos avanza en la operación que lo llevará a comprar este club de LaLiga

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Hora de hablar de Sergio Ramos, una de las leyendas del Real Madrid, que ahora es noticia porque sigue moviéndose en la dirección concreta de convertirse en el mandamás de uno de los clubes más importantes de LaLiga.

El zaguero español ya se le vio en la ciudad de Sevilla y desde la prensa española apuntan a que se encuentra a solo un paso de convertirse en accionista mayoritario del Sevilla FC.

Al defensor ya se le vio en la capital andaluza, acompañado de su hermano y su abogado, Julio Senn, ambos claves para terminar de cerrar el proceso de compra de la entidad asturiana, club que también forma parte de su recorrido futbolero, porque con esos colores disputó 87 encuentros durante su etapa como futbolista.

Desde Marca se apuntó lo siguiente: "Las reuniones entre compradores y vendedores continuaban pendientes de firma a falta de cuestiones económicas y jurídicas que todavía debían resolverse. El plazo para firmar el acuerdo, en un principio, estaba fijado para el próximo 29 de mayo como fecha límite. Durante los últimos días se han sucedido contactos entre representantes legales de compradores y vendedores para avanzar en la documentación necesaria y encarrilar los últimos pasos previos al posible cierre de la compraventa".

¿Qué falta para que Sergio Ramos avance en este propósito?

Aún la operación no estaría cerrada, pero se mantendría caliente favorable para el exmerengue. En la información del propio Marca también se detalló que: "La operación no pudo cerrarse en la última reunión entre las partes debido al recelo que existe entre ambas acerca de la validez de la mayoría de las acciones y las garantías de pago".

Y se agregó: "Mientras que en el lado vendedor se insiste con asegurar todas las garantías financieras, en el bando de los compradores, con Sergio Ramos a la cabeza, se mantiene un discurso claramente optimista y sostiene que el acuerdo está mucho más cerca de concretarse".

Por los momentos, la expectativa no se relaja en torno al tema, con Sergio Ramos siendo principal protagonista de un movimiento que puede ser una de las operaciones más importantes de cara a la siguiente temporada.