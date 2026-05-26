Dueño del Nottingham Forest protagoniza un altercado en la final de baloncesto

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Un fiscal deportivo en Grecia ha abierto una investigación tras un violento altercado ocurrido el pasado domingo en Atenas. El incidente tuvo lugar durante el partido decisivo de la final de la Euroliga de baloncesto.

Los protagonistas del choque fueron Evangelos Marinakis, el influyente propietario del Nottingham Forest, y Grigoris Dimitriadis, sobrino del actual primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. El suceso ha causado un gran revuelo mediático en el país.

Agresiones en pleno partido

Según las imágenes difundidas por la televisión estatal griega ERT, la disputa estalló en el área exclusiva de las gradas. En ese momento, el Olympiacos Piraeus y el Real Madrid se disputaban el máximo título del baloncesto europeo.

Las grabaciones muestran cómo el magnate naviero y de medios de comunicación supuestamente abofetea a Dimitriadis. Como respuesta inmediata a la agresión, el sobrino del primer ministro le propina un puñetazo en el rostro.

La situación escaló rápidamente hasta que el personal presente logró separarlos. Durante el intenso forcejeo, la camisa del empresario de 58 años terminó visiblemente rasgada.

La intervención de la justicia

Ante la gravedad del espectáculo público, el fiscal deportivo Aristides Koreas ha tomado cartas en el asunto. Actualmente, se encuentra analizando las pruebas en video para determinar si presentará cargos formales contra ambos implicados.

El altercado físico no parece ser un hecho aislado, sino la explosión de un conflicto previo. La enemistad entre el empresario y el exfuncionario político tiene raíces más profundas que involucran a las altas esferas del poder griego.

Tensiones políticas previas

Dimitriadis fue un estrecho y poderoso colaborador del primer ministro hasta que se vio forzado a dimitir en el año 2022. Su abrupta salida del gobierno se debió a un sonado escándalo de escuchas telefónicas ilegales que sacudió al país.

En aquel entonces, los medios de comunicación que son propiedad de Marinakis fueron implacables. Sus periódicos publicaron fuertes críticas y reportajes que condenaban duramente el papel de Dimitriadis en la trama de espionaje estatal.

El historial legal de Marinakis

Marinakis, quien también es dueño del Olympiacos y del club de fútbol portugués Rio Ave, enfrenta simultáneamente otras complicaciones legales muy serias. Actualmente, figura entre las decenas de acusados en un macrojuicio de alto perfil.

El proceso judicial investiga el trágico asesinato de un agente de la policía antidisturbios griega, ocurrido en 2023 a manos de presuntos "hooligans" del Olympiacos. Marinakis ha negado rotundamente cualquier tipo de implicación o delito.

Por su parte, el Olympiacos ha emitido comunicados criticando a la fiscalía. La directiva del club calificó las acusaciones como un "ataque colectivo injusto" contra sus aficionados, asegurando que el proceso está motivado por intereses políticos y comerciales.