Una despedida de leyenda: Michael Jordan sorprende a Pep Guardiola en su adiós de Manchester

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La fiesta de despedida de Pep Guardiola con el Manchester City tuvo un espectador de lujo que nadie se esperaba. La leyenda del baloncesto mundial, Michael Jordan, se unió a los miles de aficionados ingleses para rendir homenaje al estratega español tras una década gloriosa.

Jordan, considerado uno de los mejores atletas de la historia de la NBA, grabó un emotivo videomensaje que se proyectó en las pantallas gigantes del recinto Co-op Live. El tributo tomó por sorpresa al propio Guardiola, quien observaba con atención el gesto de la exestrella de los Bulls.

"Hola Pep, solo quería felicitarte por una carrera increíble", expresó Jordan en el clip. Aprovechando el gusto del entrenador por el golf, bromeó al respecto: "Disfruta de tu jubilación. ¡Buena suerte en el campo y que no te falte el balón! ¡Enhorabuena!".

Una caravana de trofeos y lágrimas en Manchester

Horas antes del homenaje privado, una marea de aficionados abarrotó las calles de la ciudad británica. El público aclamó a Guardiola y a su plantilla durante el tradicional desfile en autobús descapotable, cuyo destino final fue el Estadio Etihad.

En su última campaña al frente de los "Sky Blues", el técnico de 55 años sumó a las vitrinas la FA Cup y la Copa de la Liga. El pasado domingo dirigió su último encuentro en una emotiva jornada donde se le vio llorar tras el pitido final.

La salida de Pep se oficializó el viernes anterior tras días de intensos rumores. Con su partida, se cierra el ciclo más exitoso en la historia de la institución, registrando un impresionante total de 20 títulos oficiales desde su desembarco en el año 2016.

El legado dorado de la era Guardiola

Bajo la tutela del estratega catalán, el Manchester City experimentó una época dorada sin precedentes en el fútbol inglés. Su palmarés con el club incluye seis campeonatos de la Premier League y la histórica primera corona de la UEFA Champions League en 2023.

Durante el evento en el Co-op Live, ante unos 19,000 espectadores, jugadores actuales y antiguas figuras del plantel subieron al escenario para exhibir cada uno de los trofeos conquistados bajo el mando del director técnico.

Nombres emblemáticos de su gestión como Vincent Kompany, Fernandinho, Bernardo Silva, Ederson y John Stones recibieron el aplauso del público, reviviendo los momentos que transformaron la identidad competitiva del equipo de Manchester.

Palabras finales junto a una estrella de rock

El broche de oro de la noche llegó cuando Guardiola compartió el escenario con el legendario guitarrista de Oasis y ferviente seguidor del club, Noel Gallagher, para una última entrevista donde el estratega abrió su corazón ante la grada.

"Muchísimas gracias por venir esta noche a despedirse. Siento que hoy se demuestra la verdadera conexión que tiene este club con su gente y su directiva desde el primer minuto", manifestó visiblemente conmovido el timonel saliente.

Antes de abandonar los reflectores y poner rumbo a nuevos proyectos personales, Pep dejó una frase que resonará por siempre en la fanaticada: "No tengo palabras para expresar mi gratitud. Por el resto de mi vida, los llevaré en mi corazón".