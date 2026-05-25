Juan Carlos Escotet: el venezolano que devuelve a Deportivo La Coruña a La Liga

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El Deportivo La Coruña selló su regreso a la Primera División del fútbol español en una noche épica, lejos de Riazor, bajo una intensa lluvia y una presidente de sangre venezolana como principal protagonista del ascenso histórico.

Además de que el camerunés Bil Nsongo fue el gran referente con doblete para concretar el regreso del club al balompié élite de España, el mandatorio Juan Carlos Escotet fue uno de los principales arquitectos para lograr la hazaña, que se terminar de lograr gracias a una victoria 2x0 ante Valladolid para firmar su ingresa a la máxima categoría junto al Racing de Santander.

El hispano-venezolano se le vio visiblemente emocionado tras la clasificación del Depor a La Liga, abrazándose con parte de los protagonistas en el campo, incluyendo también al dirigente Antonio Hidalgo y su jugador Bil Nsongo.

Juan Carlos Escotet va por el título con Deportivo

El presidente ha pedido este lunes máxima ambición a la plantilla en la recta final de la temporada, con el objetivo de pelear el título de La Liga Hypermotion frente al Racing de Santander. Ambos equipos ya han logrado el ascenso a Primera División, pero ahora disputan un cierre de campeonato muy ajustado, separados por solo un punto a favor del conjunto cántabro.

Con solo dos puntos de diferencia, el desenlace del torneo se jugará en la última fecha, donde el Deportivo recibirá en Riazor a la UD Las Palmas, mientras que el Racing de Santander se medirá al Cádiz CF en El Sardinero. Estos enfrentamientos serán decisivos para determinar no solo el campeón, sino también el cierre de una temporada muy competitiva en La Liga Hypermotion.