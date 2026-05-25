El Tribunal Supremo respalda al Barça: Firme sanción a los 450 socios implicados en el fraude de los abonos

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El largo litigio judicial entre el FC Barcelona y una parte de sus abonados ha llegado a su punto final. La Sala Civil del Tribunal Supremo ha rechazado los recursos de casación presentados por cerca de 450 socios de la entidad azulgrana, ratificando de forma definitiva las sanciones que el club les impuso por su implicación en una trama de falsificación y reventa de entradas.

Con esta resolución, el alto tribunal confirma la sentencia previa de la Audiencia Provincial de Barcelona, dando la razón a los servicios jurídicos del club catalán en su lucha contra el fraude en los accesos al Camp Nou.

Las claves de un fraude masivo

Los hechos se remontan al año 2018, durante un Clásico de Liga contra el Real Madrid. En aquel encuentro, los sistemas de seguridad del club detectaron una anomalía masiva en las puertas de acceso. La investigación posterior destapó un modus operandi perfectamente coordinado:

Cesión de abonos: Los socios sancionados entregaron sus carnés a una red organizada a cambio de una compensación económica.

Falsificación digital: La trama duplicaba los pases y les añadía un código QR manipulado para burlar los tornos del estadio.

Reventa de lujo: Estas entradas falsificadas se comercializaban posteriormente en internet y redes sociales a precios desorbitados, orientadas principalmente a turistas y aficionados extranjeros.

Un precedente contra la reventa ilegal

La resolución del Tribunal Supremo supone un fuerte espaldarazo a los clubes de fútbol en su control de la masa social y la gestión de sus recintos. Los socios demandantes alegaban indefensión y una supuesta desproporción en los castigos (que incluyeron la pérdida de la condición de socio y la retirada temporal o definitiva del abono), pero la justicia ha determinado que el procedimiento del FC Barcelona se ajustó a derecho y a sus propios estatutos.

Para entender la magnitud de este conflicto, es necesario repasar la cronología de los hechos que hoy llegan a su fin. Todo comenzó en mayo de 2018, momento en el que el Barça detectó e incautó miles de entradas falsas en los accesos a un Clásico, lo que llevó a la directiva a abrir un expediente sancionador a los implicados. La medida correctora del club fue contundente, aplicando la suspensión de la condición de socio y la retirada de los abonos por un periodo de hasta dos años. Ante esto, los socios afectados decidieron emprender la vía judicial y demandar a la entidad, sufriendo un primer revés cuando la Audiencia de Barcelona falló a favor del club. Finalmente, este lunes 25 de mayo, el Tribunal Supremo ha rechazado el último recurso posible, cerrando el caso de manera definitiva.

Este fallo judicial sienta un precedente crucial en el fútbol español para combatir el mercado negro y el uso fraudulento de los pases de temporada, advirtiendo de que la responsabilidad última del abono recae siempre en el titular del carné.