¿Cómo quedaría el ataque del Barcelona si llegan Anthony Gordon y Julián Álvarez?

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El FC Barcelona está moviéndose fuerte en el mercado de fichajes de cara a reforzar su plantilla para la venidera campaña. El primer gran golpe sobre la mesa lo dibujó con la operación de Anthony Gordon, que pasaría del Newcastle al club azulgrana y del que solo faltaría la revisión médica.

Ese movimiento, lejos de acabar con las pretensiones blaugranas en el mercado, ha iniciado los movimientos por el otro gran objetivo del alto mando culé: Julián Álvarez.

El delantero, hoy en el Atlético de Madrid, es el fichaje estrella que quiere incorporar la entidad catalana y ya ha dado esos primeros pasos. Según la prensa española, ya han extendido una primera oferta a los colchoneros alrededor de unos 90 a 100 millones de euros.

Un paso que demuestra la férrea intención de reforzarse fuertemente en ataque para seguir levantando títulos de la mano de Hansi Flick.

¿Dónde jugaría en Barcelona Julián Álvarez y Anthony Gordon?

De confirmarse estas dos operaciones, Flick tendría un ataque de mucha potencia para la 2026-27, con atacantes de primer nivel. Ahora bien, en ese escenario habría que analizar el encaje que el técnico debe darle en su esquema.

En el caso de Julián la respuesta es más sencilla, dado que viene con la jerarquía necesaria para ser el centro delantero del equipo, sobre todo, tras la salida de Robert Lewandowski.

A su vez, la situación de Gordon sí es completamente distinta, porque -aunque puede jugar por todo el frente de ataque- tiene competencia de primer nivel.

Por la izquierda deberá pelear un lugar con el mismísimo Raphinha, capitán de Barcelona y un fijo en el once de Hansi, mientras por derecha tendrá que hacerlo con la estrella del club, Lamine Yamal, del que no se descube nada al hablar de su talento.

En el mejor de los casos, con los nuevos fichajes, la delantera de Barcelona quedaría con Anthony Gordon en la izquierda, Julián Álvarez en el carril del '9' y Lamine siendo el extremo por el sector diestro.