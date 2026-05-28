Así fue la llegada de Anthony Gordon a Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este miércoles 27 de mayo trajo sorpresa para propios y extraños desde que se reveló que Barcelona tenía muy cerrado su primer fichaje de cara a la siguiente temporada: Anthony Gordon.

Pues bien, este movimiento sigue acelerándose conforme avanzan las horas y ya estaría incluso en etapas finales. Tanto es así, que el futbolista inglés, todavía propiedad del Newacastle, ya se encuentra en la 'Ciudad Condal' para ejecutar las revisiones médicas.

Por lo general en cada mercado de fichajes este viene siendo el último paso de un club para sellar un traspaso. Más todavía en un contexto en el que los culés ya tendrían acuerdo por el equipo de la Premier League entre su precio fijo y las variables de la operación.

El inglés, como ha informó el periodista de SkySports Keith Downie, viajó acompañado de su representante Adam Dugdale. Incluso, el propio futbolista en su salida del aeropuerto de Barcelona, el Prat Josep Tarradelles, dijo sus primera palabras casi como blaugrana -a falta de revisión y oficialidad-: "Estoy muy contento".

Los detalles de la operación de Barcelona por Anthony Gordon

El atacante, una vez que finalice el reconocimiento médico y se concrete el movimiento, será jugador azulgrana, al menos, para las próximas cinco temporadas.

Gordon se convertirá en el primer gran fichaje del proyecto 2026/27 de la mano de Hansi Flick, que habría dado el visto bueno a la incorporación del futbolista.

En medio de todo, hay que decir que el cuadro catalán cerró la operación en unos 70 millones de euros fijos con unos 10 más en variables después de tandas de negociación lideradas por el mismo director deportivo culé, Deco.

Con todo y esto, Barcelona aún no cerraría su mercado para la 2026-27, en la que siguen nombres como Julián Álvarez en la mesa.