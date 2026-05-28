El Mundial al alcance de los neoyorquinos: Alcalde Mamdani anuncia lotería de entradas a precio reducido

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En un esfuerzo por hacer que la Copa del Mundo de la FIFA sea accesible para la clase trabajadora y los fanáticos locales, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este jueves una iniciativa que promete revolucionar el acceso al torneo: una lotería exclusiva de entradas a un costo de apenas US$ 50 cada una.

El anuncio, realizado durante una conferencia de prensa matutina, detalla que se pondrán a disposición un total de 1.000 entradas a precio reducido. Estos boletos especiales estarán distribuidos de manera equitativa entre los partidos que albergará la región: los cinco juegos de la fase de grupos y los dos cruciales encuentros de eliminación directa.

Todos estos partidos se llevarán a cabo en el Estadio MetLife (ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey), el cual adoptará formalmente el nombre de Estadio Nueva York/Nueva Jersey durante la celebración del torneo ecuménico.

¿Cómo funcionará la lotería?

Para garantizar la equidad en el proceso, la administración de Mamdani ha diseñado un sistema de participación diario con estrictos filtros de elegibilidad:

Fechas de inscripción: El proceso de selección comenzará el 25 de mayo y se extenderá durante seis días consecutivos.

Límite de participación: Los residentes elegibles podrán registrarse una vez al día. La plataforma digital tendrá un tope de 50.000 inscripciones diarias , por lo que se espera una alta demanda y rapidez por parte de los solicitantes en las primeras horas de cada jornada.

Representación garantizada: El alcalde fue enfático al señalar que el sistema cuenta con filtros de geolocalización y verificación de residencia para asegurar que solo los residentes de la ciudad de Nueva York puedan participar, garantizando además que los cinco distritos (boroughs) tengan representación en el sorteo.

En un contexto donde los precios del mercado regular y la reventa suelen excluir a los fanáticos promedio de este tipo de megaeventos, la medida de la alcaldía ha sido recibida con entusiasmo por organizaciones comunitarias y clubes de fútbol locales.