Barcelona acelera en el mercado y ya apunta a Julián Álvarez

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Julián Álvarez se fue en blanco en la presente temporada con el Atlético de Madrid, algo que no es habitual en su trayectoria en el viejo continente. Rumbo a concentrarse con Argentina en el Mundial 2026, el delantero está muy cerca de cambiar de destino en su venidera presentación en España.

Este miércoles, el club azulgrana dejó prácticamente cerrada la incorporación de Anthony Gordon y, horas más tarde, avanzó en las conversaciones para intentar concretar el fichaje de Julián Álvarez, de acuerdo con el reporte de Marca. La directiva culé, liderada por Deco y respaldada por Joan Laporta, tiene claro que el gran objetivo es construir un equipo capaz de competir seriamente por la Champions League.

El interés del Barça por Julián Álvarez no es reciente. Desde hace varios meses, la entidad catalana ha mantenido contactos y seguimiento constante sobre el delantero argentino, considerado una prioridad absoluta dentro del proyecto de Hansi Flick. Incluso con la llegada inminente de Gordon, el club no ha reducido su intención de fichar al atacante del Atlético de Madrid.

Julián Álvarez pretendido por el Barcelona

Durante una reunión celebrada el miércoles por la noche, Deco y varios ejecutivos cercanos a Laporta se encontraron con el agente de Julián Álvarez para reforzar la voluntad mutua de alcanzar un acuerdo. El futbolista, además, ya habría comunicado al Atlético su deseo de sumarse al proyecto del Barça, convencido de que encaja perfectamente en el esquema deportivo que prepara Flick.

Sin embargo, la operación está lejos de ser sencilla. El Barcelona todavía no ha presentado una oferta oficial al Atlético de Madrid, consciente de que el conjunto rojiblanco no facilitará la salida de una de sus principales figuras. Desde Madrid aseguran que cualquier negociación partiría de una cifra cercana a los 150 millones de euros.