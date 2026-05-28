Vinícius Jr. y su liberación por no llevar la '10' de Brasil

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El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y ya son 15 los días que separan al seguidor futbolero del máximo evento deportivo a nivel mundial. Entre el universo de selecciones, hay una que sigue dando mucha información. Se trata de Brasil, que quiere volver al centro de la discusión y sus años de gloria.

El equipo brasilero quiere dejar atrás esos años en los que no pudo rememorar otras épocas y han tomado decisiones que apuntan en esa dirección, con la contratación de Carlo Ancelotti como su entrenador.

De ahí, a que también la ilusión esté puesta en figuras como Neymar, Raphinha, Casemiro, Marquinhos y Viniciu Junior, este último con materia pendiente de un gran rendimiento con la 'canarinha'.

El reciente paso que decidió dar puede alivianar su presión con ese objetivo, tras ceder el histórico dorsal '10' a su antiguo duelo, 'Ney', que tenía unos tres años alejado del combinado nacional.

Vinicius Junior y lo que puede dar en el Mundial 2026

Desde luego será titular en el esquema de Carlo Ancelotti, que ya lo conoce de sobra por haberlo tenido bajo sus órdenes cuando dirigió al Real Madrid. Ahora bien, si la presión que genera llevar ese número en su espalda la mejor versión del extremo podría hacerse notar.

A su vez, en esta oportunidad los focos y atención están puestas en Neymar, como era de esperarse, lo que ayudaría a que la mente del futbolista esté centrada exclusivamente en lo que puede aportar dentro del campo y no fuera de él.

“No sé mi número en la Copa del Mundo, pero el ’10′ es para Neymar, eso es obvio”, fueron las declaraciones de un 'Vini', que ya no quiere centrarse en detalles que no marquen goles y definan los partidos, inicialmente, en el Grupo C ante las selecciones de Marruecos, Haití y Escocia.

Finalmente, después de una temporada de Vinicius con 22 goles en 53 partidos, el delantero es una de las figuras en las que Brasil tiene puestas sus ilusiones en poder volver a ser los monarcs mundiales, que los mantendrían como los más ganadores, en ese caso con seis títulos.