Mundial 2026: Investigan a la FIFA por presunto fraude en entradas del Mundial 2026

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A solo quince días para el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, el máximo organismo del fútbol mundial enfrenta una crisis legal de gran magnitud en los Estados Unidos. Las fiscalías generales de los estados de Nueva York y Nueva Jersey emitieron una orden judicial oficial, conocida en el sistema estadounidense como subpoena, que obliga a la institución a entregar de inmediato toda la documentación interna relacionada con sus políticas de venta y distribución de boletos para el torneo.

La medida legal responde a una investigación en curso impulsada por denuncias masivas de consumidores y reportes de irregularidades financieras en la comercialización de los pases. Las autoridades locales buscan determinar si existieron prácticas de manipulación de mercado y engaño al consumidor en las fases de preventa y venta general.

Exigencias a la FIFA

La orden emitida por las fiscalías estatales exige que la FIFA transparente los registros de las transacciones, los algoritmos de fijación de precios dinámicos y las comunicaciones internas sobre la asignación de categorías en los estadios. Medios internacionales como CNN, CBS y ESPN confirmaron el inicio de este proceso, el cual pone bajo la lupa los mecanismos de distribución que la entidad implementó desde finales del año pasado.

De acuerdo con los documentos que fundamentan la investigación, las autoridades evalúan si la organización incurrió de forma deliberada en la creación de una falsa escasez de boletos para justificar incrementos desproporcionados en los canales oficiales de venta.

Aumentos de precios y alteración de categorías de asientos

Los cargos presentados detallan alteraciones severas en el costo final de los boletos. Entre octubre de 2025 y abril de 2026, la FIFA incrementó el precio de las entradas en 90 de los 104 partidos que componen el calendario oficial del Mundial. Estos ajustes representaron un incremento promedio del 34% en comparación con las tarifas anunciadas inicialmente para las mismas localidades.

El impacto económico fue especialmente elevado en sedes específicas. Datos recopilados por el portal deportivo GOAL indican que el precio promedio por entrada para los encuentros programados en el MetLife Stadium de Nueva Jersey alcanzó los 2.800 dólares.

Hasta el momento, la FIFA no ha emitido un comunicado oficial detallando la estrategia de defensa legal que adoptará ante las fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey, ni si las solicitudes de información afectarán la validez de los boletos ya distribuidos entre el público general.