Liga Endesa: Revolución en el Barcelona ¿Zeljko Obradovic al banquillo azulgrana?

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Los cambios en el Barça de baloncesto van a llegar mucho antes de lo previsto. Se anticipaba un mercado de fichajes de verano histórico en el Palau, especialmente con una plantilla en la que hasta siete jugadores terminan contrato: Tomas Satoransky, Nico Laprovittola, Myles Cale, Miles Norris, Willy Hernangómez, Youssoupha Fall y Jan Vesely.

El bombazo del mercado: Zeljko Obradovic

El banquillo del Barça de baloncesto podría sufrir un vuelco espectacular. El nombre del mítico Zeljko Obradovic es el que mayor ilusión genera en las oficinas del club. El entrenador serbio se encuentra actualmente en un periodo de reflexión tras su abrupta salida del Partizán a mitad de temporada, donde presentó la dimisión tras una dinámica deportiva muy complicada.

El técnico más laureado de la historia de Europa (con 9 títulos de la Euroliga) busca un proyecto ganador, y el Palau Blaugrana emerge como el destino ideal.

Joan Laporta avala el fichaje de Obradovic

Según adelantó el periodista Xavi Ballesteros, el nombre de Obradovic está formalmente sobre la mesa del Barça como candidato prioritario para dirigir la nave azulgrana.

El perfil del técnico serbio cuenta con el visto bueno definitivo del presidente Joan Laporta. Su llegada no solo supondría un golpe de efecto deportivo, sino también un movimiento estratégico para devolver la ilusión en masa a la afición culé del Palau.

Objetivo fichajes

La secretaría técnica liderada por Juan Carlos Navarro (General Manager) y Mario Bruno Fernández (Director deportivo), junto al técnico Xavi Pascual, han trabajado codo con codo en la confección de la plantilla para la próxima temporada. De hecho, el club ya tenía cerradas cuatro incorporaciones de nivel Euroliga:

Moses Wright (Zalgiris)

Josh Nebo (Olimpia Milano)

Olivier Nkamhoua (Varese)

Mike James (Mónaco)

Sin embargo, un giro radical en los últimos días ha paralizado los planes de la sección.