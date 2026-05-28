Real Madrid ya sabe el precio de Enzo Fernández

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El Real Madrid está en una etapa de mucho movimiento, con un proceso electoral a las puertas y declaraciones que van de un lado al otro entre los principales protagonistas de esos venideros comicios.

Desde luego, las especulaciones y nombres sobre la mesa no faltan de cara a reforzar la plantilla para la 2026-27, centrados principalmente en la incorporación de un mediocampista.

Los dos principales candidatos en esa dirección serían Rodri y Enzo Fernández; sobre este último han surgido algunas informaciones desde Inglaterra.

El portal TalkSport informó que el volante argentino tendría en su intención el deseo de salir del club en esta ventana de fichajes, después de que el equipo no logrará clasificarse a ninguna competición europea. Incluso, el mismo medio apuntó que ya existirían contactos entre el Real Madrid y el agente del jugador, Javier Pastore.

¿Cuál sería el precio de Enzo para el Real Madrid?

Según estos detalles de TalkSport la operación no sería para nada sencilla, contemplando las cifras que los 'blue' pedirían para abrirse a este escenario.

La información adelantada señala que el Chelsea ya tiene un precio exigible de 120 millones de libras, que significarían unos casi 140 millones de euros.

Esas cantidades podrían suponer la piedra de tranca por la operación, en un movimiento que se convertiría en un traspaso récord para el equipo inglés.

Finalmente, mientras el interés de Real Madrid aumenta por el argentino, desde Chelsea tendrían la esperanza puesta en que Xabi Alonso pueda convencer al jugador de quedarse formando una parte clave del nuevo proyecto.