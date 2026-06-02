Florentino Pérez refuerza su candidatura a la presidente del Real Madrid con nuevo fichaje

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Florentino Pérez también mueve fichas mientras se acerca a unas nuevas elecciones en el Real Madrid. El mandatorio ya tendría asegurado a una de sus nuevas figuras para el venidero periodo después de dos temporadas grises sin títulos y plagado de lesiones.

Los merengues tienen claro que la reconstrucción de su defensa será una de las prioridades para la próxima temporada. Las constantes lesiones sufridas en los últimos años han debilitado una zona clave del equipo, obligando a la directiva a buscar entre dos y tres incorporaciones para reforzar la zaga. Las situaciones de jugadores como Dani Carvajal, Éder Militão, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy han evidenciado la necesidad de renovar esa línea del campo.

En este contexto, uno de los nombres que más fuerza ha cobrado es el de Ibrahima Konaté. Según diversas informaciones, el central francés estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador madridista si se concreta la continuidad de Florentino Pérez al frente del club.

Konaté apunta al Real Madrid

A sus 27 años, Konaté llega avalado por su experiencia internacional y por el gran rendimiento mostrado durante su etapa en el Liverpool FC. El defensor decidió no aceptar las propuestas de renovación del conjunto inglés, optando por buscar un nuevo desafío en su carrera. Su imponente físico, con 1,94 metros de altura y 95 kilogramos de peso, lo convierte en un perfil similar al de Rüdiger, destacando por su potencia y capacidad defensiva.

Además de ser una pieza habitual en la selección francesa, Konaté mantiene una buena relación con Kylian Mbappé, quien habría respaldado su posible incorporación en conversaciones con dirigentes del club. El propio central dejó entrever su salida en su mensaje de despedida del Liverpool, donde agradeció el apoyo recibido y aseguró que había llegado el momento de afrontar un nuevo reto profesional y abrir un nuevo capítulo en su carrera.