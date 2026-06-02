Así se disputó la segunda jornada del Grupo A del Torneo Maurice Revello

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La actividad no se detiene en el Torneo Maurice Revello 2026. Este martes, la segunda fecha del Grupo A entregó resultados que reconfiguran por completo la tabla de posiciones, dejando claro que nadie puede confiarse en este certamen de altísima competitividad juvenil.

La jornada inició con una contundente victoria de la República Democrática del Congo, que se impuso con un sólido 0-3 sobre China.

Congo y Arabia reaccionan

Los africanos mostraron una versión renovada y contundente, logrando recuperar terreno tras un inicio complicado y demostrando que tienen argumentos para pelear por los primeros puestos del sector.

Por su parte, el encuentro de fondo fue un auténtico espectáculo de goles. Arabia Saudita y Colombia protagonizaron un choque eléctrico que terminó con victoria para el conjunto árabe por 5-3.

Fue un partido de ida y vuelta donde la eficacia ofensiva de Arabia terminó imponiéndose sobre la propuesta colombiana, en lo que ya se perfila como uno de los encuentros más emocionantes de esta edición.

Tabla al rojo vivo

Con estos marcadores, la clasificación del Grupo A presenta una igualdad sorpresiva. Congo, Arabia Saudita, China y Túnez ahora comparten el lote de los tres puntos, evidenciando una paridad absoluta en el desempeño de las selecciones.

Colombia, por su parte, se encuentra en el fondo de la tabla, pero con la salvedad de tener un partido menos disputado, lo que mantiene viva la esperanza del equipo para escalar posiciones en sus próximas presentaciones.

La lucha por liderar el grupo y avanzar a la fase final promete ser dramática hasta la última jornada. Recuerda que puedes seguir todas las acciones de este apasionante torneo, incluyendo los próximos desafíos de la Vinotinto, a través de las pantallas de Meridiano TV.