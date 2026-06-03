Lionel Messi es galardonado con el Premio Princesa de Asturias 2026

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En las vísperas de encarar una nueva cita con la historia en la Copa del Mundo, las vitrinas de Lionel Messi sumarán uno de los reconocimientos institucionales y humanos más respetados del planeta. El jurado de la Fundación Princesa de Asturias ha proclamado oficialmente este miércoles al crack de Rosario como el ganador del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.

El astro de 38 años se impuso en las deliberaciones definitivas a otras 26 candidaturas de doce nacionalidades distintas. Con este veredicto, Messi toma el testigo directo de la leyenda del tenis estadounidense Serena Williams (galardonada en 2025) y entra a formar parte de un exclusivo Olimpo donde ya residen mitos contemporáneos como Eliud Kipchoge, las selecciones españolas de fútbol y baloncesto, o la nadadora paralímpica Teresa Perales, quien curiosamente presidió el jurado en esta edición.

Más allá de la redonda: Talento y compromiso humanitario

El acta oficial leída este mediodía en Oviedo deja claro que el galardón no solo responde al palmarés del futbolista con más títulos colectivos en la historia del deporte rey. Si bien el tribunal ensalzó su "deslumbrante talento" y un "ejemplar comportamiento dentro del campo basado en la constancia, la humildad y el compromiso con el juego colectivo", el peso de la balanza se inclinó por su impacto social.

El jurado destacó con especial énfasis la "formidable y continuada labor solidaria" que el capitán de la Selección Argentina canaliza a través de su fundación, promoviendo de manera activa el acceso a la educación y el cuidado de la salud médica de niños, niñas y jóvenes en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Con este nombramiento, Lionel Messi se convierte en apenas el cuarto futbolista en la historia galardonado de forma individual con este premio. Se une a los registros históricos del brasileño Pelé (1994), el guardameta español Iker Casillas (quien lo compartió con Xavi Hernández en 2012) y el centrocampista Andrés Iniesta (2018).

Fiel a las raíces del certamen iberoamericano instituido en 1981, el acto solemne de entrega se llevará a cabo durante la penúltima semana del mes de octubre.

Será específicamente el viernes 23 de octubre cuando las luces del emblemático Teatro Campoamor de Oviedo se enciendan para la XLVI gala de los premios. Allí, el actual dorsal 10 del Inter Miami acudirá para recibir el diploma, la representativa insignia, la dotación económica de 50.000 euros y la célebre escultura diseñada por el artista catalán Joan Miró, entregada directamente de manos de los Reyes de España y la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón.