Mundial 2026: ¿Qué equipo ofrece más jugadores al torneo?

Suscríbete a nuestros canales

El Manchester City ha establecido un récord histórico absoluto al aportar 19 jugadores a la Copa Mundial de la FIFA 2026, convirtiéndose en el club que más efectivos cede a la competición en toda la historia.

Esta cifra, además de reafirmar la calidad de su plantilla, promete traducirse en un ingreso económico récord para las arcas del subcampeón de la Premier League.

Beneficio económico sin precedentes

La FIFA ha anunciado una partida histórica para el Programa de Ayudas a Clubes, destinando un fondo de $355 millones para repartir entre las instituciones que cedan a sus futbolistas.

Según información de Fabrizio Romano, el esquema de compensación económica ha sido diseñado para premiar la permanencia de los jugadores en el torneo.

El pago se estima en aproximadamente $11,000 por día por cada jugador, computando desde diez días antes del inicio del torneo hasta el día siguiente a la eliminación de su respectiva selección.

Rumbo a un nuevo récord de ingresos

En la edición pasada, el club de Manchester ya se consolidó como la entidad mejor pagada por la FIFA, tras percibir cerca de $4.6 millones de dólares. Con la convocatoria actual, que supera en tres jugadores a la cifra alcanzada en 2022, el escenario es inmejorable para batir su propia marca.

Cuantos más jugadores despliegue el City en las etapas finales del torneo, mayor será el retorno económico. Con una plantilla global distribuida en múltiples selecciones favoritas al título, la entidad inglesa se posiciona para capitalizar al máximo su inversión en talento de élite.

Mientras el mundo pone sus ojos en el Mundial 2026, en el Etihad Stadium la cuenta atrás ha comenzado no solo por la gloria deportiva, sino por los millones que, día a día, se sumarán al balance del equipo.