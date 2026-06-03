Mundial 2026: Exigen investigar a la FIFA por el polémico "premio de la paz" otorgado a Trump

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La controversia en torno a las recientes decisiones de la cúpula del fútbol mundial sigue escalando. La Federación Noruega de Fútbol (NFF) anunció este martes que ha solicitado formalmente al comité de ética de la FIFA una investigación exhaustiva sobre la concesión de un inédito "premio de la paz" al presidente estadounidense, Donald Trump.

El galardón, entregado de manera sorpresiva por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tuvo lugar el pasado 6 de diciembre, en el marco de la ceremonia del sorteo para la Copa del Mundo de 2026. Esta acción ha levantado suspicacias en diversas federaciones y organismos internacionales, quienes cuestionan los verdaderos motivos detrás de este reconocimiento.

Falta de transparencia y quejas por la neutralidad

Hasta el momento, la FIFA ha guardado silencio y no ha revelado los criterios, el proceso de selección o los méritos específicos que justificaron la entrega de este primer premio de la paz. La situación resulta aún más llamativa dado el contexto político estadounidense, ya que la administración de Trump había presionado en reiteradas ocasiones, y de manera pública, para que el mandatario fuera considerado para el Premio Nobel de la Paz.

La iniciativa de Noruega no es la primera reacción en contra de esta decisión. A finales de diciembre, la reconocida organización defensora de los derechos humanos, FairSquare, presentó su propia queja ante el comité de ética de la FIFA. En su documento, la ONG argumentó que Gianni Infantino había vulnerado flagrantemente su deber de neutralidad al mostrar un apoyo tan explícito hacia una figura política en funciones.

Una acción independiente para evitar fricciones

Lise Klaveness, la presidenta de la NFF y conocida por su postura crítica hacia ciertas políticas del organismo rector del fútbol, aclaró que la federación noruega decidió actuar por cuenta propia al contactar al comité de ética, sin buscar formar un bloque con otros países.

"Creo que otras federaciones sabían que podían sumarse y firmar el documento si así lo deseaban", explicó Klaveness. "Sin embargo, llegamos a la conclusión de que era inútil presionar a nadie; hacerlo solo crearía fricción innecesaria".

El telón de fondo: el Mundial de Norteamérica 2026

La polémica entrega del premio se enmarca en una evidente estrategia de relaciones públicas por parte de la FIFA. En los últimos meses, Gianni Infantino ha buscado de manera abierta y constante estrechar los lazos institucionales y personales con Donald Trump.

Este acercamiento se produce en la recta final hacia el evento deportivo más grande del planeta: la Copa Mundial de la FIFA 2026. El torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, tendrá a Estados Unidos como protagonista principal y coanfitrión junto a Canadá y México, lo que hace que la relación entre el ente rector del fútbol y la Casa Blanca adquiera una relevancia política y comercial sin precedentes.