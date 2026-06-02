Leyenda de Uruguay sorprende previo al Mundial 2026: "va a tener penales a favor"

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Diego Lugano, leyenda y excapitán de la Selección de Uruguay, ha encendido el debate futbolístico a pocos días del inicio del Mundial 2026.

En una reciente intervención para ESPN Brasil, el exfutbolista no se guardó nada y dejó declaraciones explosivas sobre los favoritos a levantar la copa, sugiriendo una narrativa que ha generado revuelo en las redes sociales.

¿Un camino marcado?

El defensor uruguayo, conocido por su carácter frontal, sorprendió al analizar las posibilidades de Portugal. Según Lugano, el éxito de los lusos en esta edición podría estar condicionado por factores externos y no solo por el rendimiento deportivo.

"Portugal es candidato porque Cristiano va a tener penales a favor como tuvo Messi en Qatar. Es la realidad. Va a haber una energía favorable para no generar polémica, ja", afirmó con ironía.

Estas palabras apuntan directamente a una supuesta tendencia arbitral en favor de las grandes figuras mediáticas, un tema que suele ser foco de debate constante en cada cita mundialista.

Brasil, su gran esperanza sudamericana

Por otro lado, más allá de la controversia, Diego Lugano también analizó el panorama de su continente. A pesar de su corazón uruguayo, el exjugador manifestó tener una visión optimista sobre el rendimiento de la "Canarinha" en Estados Unidos, México y Canadá.

"Brasil es el equipo sudamericano en el que tengo más expectativas para que llegue lejos. Va a ir de menos a más", aseguró.

Para Lugano, el proyecto brasileño liderado por Carlo Ancelotti cuenta con la profundidad de plantilla y el talento necesario para superar las adversidades del formato y consolidarse como el máximo referente de la CONMEBOL en el Mundial 2026.