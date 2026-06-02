Mundial 2026: ¡Preocupante! Bajas ventas de boletos para la Copa del Mundo

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A medida que la cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA llega a sus etapas finales, una cifra alarmante ha encendido las alarmas en el sector de la movilidad regional.

Según datos oficiales, la comercialización de los pases especiales de tren de NJ Transit para los traslados al MetLife Stadium no ha alcanzado las expectativas proyectadas por las autoridades.

Cifras que preocupan

De acuerdo con información confirmada por un portavoz de la entidad a "The Athletic", al cierre del lunes 31 de mayo a las 5 PM, se habían vendido apenas 17,739 boletos de los 320,000 disponibles para los ocho días de partido que albergará el estadio.

Este volumen de ventas representa un modesto 5.5% del inventario total, una cifra que pone bajo la lupa la estrategia logística para un evento de tal magnitud.

El boleto, con un costo de 98 dólares por viaje de ida y vuelta, busca ser la solución principal para la afluencia masiva de aficionados hacia el recinto deportivo, pero la respuesta del público hasta la fecha sugiere una brecha considerable entre la oferta y la demanda actual.

Desafíos logísticos para el gran evento

La logística de transporte en torno al MetLife Stadium es uno de los pilares del plan operativo para la Copa Mundial. Con la cifra actual de boletos vendidos, las autoridades deben determinar si el bajo ritmo de adquisición se debe al precio de la tarifa o a la preferencia de los asistentes por medios de transporte alternativos.

La situación exige una evaluación inmediata, ya que la capacidad de movilizar a miles de aficionados de manera eficiente es fundamental para garantizar el éxito operativo de los encuentros programados en la sede de Nueva Jersey.

A pocos días del inicio del torneo, el foco ahora se traslada a las medidas que podría implementar la organización para incentivar el uso de este sistema ferroviario, vital para evitar el colapso vial en las zonas aledañas al estadio.