Revés para México a días del Mundial: el TAS ratifica multas por el grito homofóbico

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A escasos días de que ruede el balón en la Copa del Mundo de 2026, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) sufrió un importante revés en los tribunales. Este martes, la federación perdió su última apelación contra las sanciones impuestas por la FIFA debido al comportamiento de los aficionados, quienes persisten en corear un insulto de carácter homofóbico dirigido a los jugadores rivales.

Este fallo definitivo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) representa el cierre de un largo historial de disputas y apelaciones entre las autoridades del fútbol mexicano y el máximo organismo rector, un conflicto que se ha extendido por más de una década.

La resolución llega en un momento crítico, justo antes de que la Selección Mexicana reciba a Sudáfrica el próximo 11 de junio en la inauguración del histórico Estadio Azteca, recinto donde el polémico cántico resuena con frecuencia.

El peso de las sanciones: multas económicas, pero con estadios abiertos

Tras analizar el caso, los jueces del TAS decidieron ratificar las multas económicas impuestas por la FIFA, las cuales ascienden a un total de 140.000 francos suizos (aproximadamente 178.000 dólares). Sin embargo, no todas fueron malas noticias para la FMF: el tribunal determinó levantar la dura sanción que obligaba a la clausura parcial de un estadio durante partidos oficiales organizados por la FIFA, salvaguardando así el aforo para los encuentros mundialistas.

El caso más reciente llevado ante el TAS surgió a raíz de las actas y denuncias de la FIFA por incidentes documentados durante partidos amistosos y oficiales disputados en 2024 frente a las selecciones de Bolivia, Uruguay, Brasil y Estados Unidos. En estos encuentros, los observadores antidiscriminación —quienes estarán presentes en los 104 partidos de la justa mundialista organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá— registraron múltiples infracciones en las gradas.

"Los jueces observaron que la conducta de los aficionados fue colectiva y generalizada, y no un hecho aislado", destacó el TAS en su comunicado oficial.

Durante una audiencia celebrada en Miami el pasado mes de marzo, el tribunal sopesó el argumento atenuante presentado por la FMF, el cual subrayaba que la institución había "implementado medidas desde 2015 para educar, prevenir y erradicar el cántico". No obstante, aunque el TAS reconoció la "naturaleza singular" y la complejidad del desafío cultural que enfrentan los directivos del fútbol mexicano, sentenció que la federación no puede eludir su responsabilidad como organizadora y garante del orden.

Un estigma que persiste desde 2014

El cántico en cuestión, un insulto despectivo de una sola palabra emitido al unísono cada vez que el portero rival realiza un saque de meta, alcanzó notoriedad internacional y se viralizó durante el Mundial de Brasil 2014. A pesar del rechazo global, la práctica se repitió sin cesar en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022.

A lo largo de los años, una gran parte de la afición mexicana ha ignorado sistemáticamente las campañas de concientización, las amenazas de suspensión de partidos y los programas educativos impulsados por la federación para erradicar este tipo de violencia verbal en las tribunas.

De cara al torneo más importante del mundo, la lupa estará puesta sobre el comportamiento del público local. Además de su compromiso inaugural ante Sudáfrica, México será el anfitrión de otros importantes duelos de la fase de grupos: se medirá contra Corea del Sur en el Estadio Akron de Guadalajara, y chocará frente a la República Checa, regresando a la imponente cancha del Estadio Azteca. La expectativa no solo gira en torno al desempeño deportivo del equipo, sino también a la capacidad de la afición para dejar atrás un comportamiento que ha manchado la imagen del país a nivel internacional.