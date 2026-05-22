Pep Guardiola confirma su salida del Manchester City y pone fin a un ciclo histórico

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El rumor que iba tomando fuerza durante los últimos meses finalmente se hizo realidad, Pep Guardiola anunció que dejará el banquillo del Manchester City tras 10 años al frente del conjunto ciudadano y con un año de contrato todavia pendiente.

Desde el inicio de su carrera Guardiola se ha caracterizado por ser él quien toma la decisión de apartarse de los proyectos que lidera y este caso no es la excepción. El entrenador español se va con dos títulos en su última campaña y viendo como uno de sus pupilos (Mikel Arteta) le arrebató el que era su séptimo campeonato de Premier League.

Pep Guardiola sabe que nada es para siempre y así lo explica en su mensaje de despedida: "Será difícil, chicos. Cuando llegué mi primera entrevista fue con Noel Gallagher. 'Bienvenido a Manchester'. Gracias. Salí pensando, ok, Noel está aquí, esto va a ser divertido. Y qué tiempo hemos tenido juntos. No me preguntes las razones por las que me voy. No hay razones. Pero dentro de mí sé que es el momento. Nada es eterno. Si lo fuera, estaría (seguiría) aquí".

Pep se irá de Manchester con 20 títulos en su mochila, incluida la Champions League, la primera en la historia del conjunto 'skyblue' y una de las razones pricipales para su llegada hace una decada.