Mundial 2026: Los jugadores de la selección francesa muestran su descontento

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La tranquilidad en la concentración de la Selección Francesa de Fútbol se ha visto alterada por una creciente polémica institucional.

Según ha reportado L'Équipe, los integrantes del combinado nacional han manifestado de manera abierta su profunda disconformidad con la gestión de las entradas para el próximo Mundial por parte de la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Durante la visita oficial del presidente de la Federación, Philippe Diallo, a las instalaciones de Clairefontaine; los futbolistas expresaron directamente su descontento ante la propuesta presentada, la cual consideran insuficiente e injusta.

El núcleo del conflicto

La fricción surge a raíz de la política de asignación de entradas establecida para el torneo. De acuerdo con la propuesta actual, cada jugador tendrá acceso a un cupo limitado de únicamente ocho localidades por partido.

De esta cifra, solo dos entradas son facilitadas sin coste alguno, mientras que las seis restantes deben ser adquiridas mediante pago directo. Para los jugadores, estas condiciones resultan decepcionantes, especialmente considerando el esfuerzo que supone el apoyo de sus familias durante un torneo de tal magnitud.

Por ello, consideran que el número de entradas gratuitas no cubre las necesidades básicas de su entorno cercano, un estándar que, según entienden, no está a la altura de una selección de la categoría de Francia.

Clima de tensión

El encuentro con Philippe Diallo no sirvió para apaciguar los ánimos. El hecho de que el líder de la Federación presenciara de primera mano la insatisfacción de los jugadores subraya la brecha existente entre la directiva y los deportistas en un momento clave previo al Mundial 2026.

Por el momento, la Federación Francesa no ha emitido un comunicado oficial adicional, pero la situación mantiene en vilo al entorno del equipo.

Se espera que en los próximos días se produzcan nuevas reuniones para intentar alcanzar un acuerdo que permita a los internacionales franceses afrontar el torneo sin las distracciones generadas por este conflicto logístico.