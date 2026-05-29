Mundial 2026: Casemiro no se calla y se defiende tras polémica con Endrick

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La concentración de la selección brasileña en la Granja Comary ya genera los primeros titulares de alto impacto previo al Mundial de 2026. Este jueves 28 de mayo, Carlos Henrique Casemiro señaló ante los medios de comunicación previo a su entrenamiento que se enfado "bastante" por la tergiversación en redes sociales de una declaración suya sobre Endrick.

El origen de la controversia

A principios de mayo, en una entrevista concedida a TNT Sports Brasil, Casemiro comentó que "Si (Endrick) va a la Copa del Mundo, tenemos que ser realistas porque él todavía no forma parte del grupo. No podemos colocarle encima la presión de tener que resolver los partidos".

Casemiro añadió que Endrick, quien jugó la pasada temporada cedido en el Olympique de Lyon y fue convocado por Carlo Ancelotti, disputará "tres o cuatro Copas del Mundo, como mínimo", y afirmó que en esta edición debe jugar sin presiones porque ya demostró su calidad.

"Me enfadé bastante porque fue en el momento que intenté proteger al jugador, a Endrick. Intenté no cargarle de responsabilidad para la Copa del Mundo. En las redes sociales pasan estas cosas. Apenas lo protegí. Nosotros, los jugadores con más experiencia, tenemos que proteger eso por la grandeza de la profesión", reseñó EFE sobre lo que dijo el volante desde el centro de entrenamiento de Teresópolis.

Casemiro añadió que Endrick, quien jugó la pasada temporada cedido en el Olympique de Lyon y fue convocado por Carlo Ancelotti, disputará "tres o cuatro Copas del Mundo, como mínimo", y afirmó que en esta edición debe jugar sin presiones porque ya demostró su calidad.

La selección de Brasil se prepara en la Granja Comary para el partido amistoso de este domingo contra Panamá, el cual se disputará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. La pentacampeona debutará en el Mundial norteamericano contra la difícil Marruecos el 13 de junio a las 6:00 pm, luego se medirá contra la modesta Haití el 19/06 a las 7:30 de la noche, y la última jornada de la Canarinha en el Grupo C será contra Escocia el 24 del mismo mes a las 6:00 pm.