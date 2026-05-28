Mundial 2026: Argentina defiende el título con esta lista de convocados

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La Selección Argentina ya definió a los futbolistas que buscarán defender la corona en la Copa del Mundo de 2026. Con Lionel Messi como gran referente y una base sólida de campeones mundiales, la Albiceleste confirmó oficialmente su convocatoria para la cita más importante del fútbol este jueves 28 de mayo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni mantiene gran parte de la estructura que conquistó el Mundial de Qatar 2022, aunque también incorpora nuevos talentos que llegan atravesando un gran presente en el fútbol europeo y sudamericano, respectivamente.

Argentina - Mundial

La mezcla entre experiencia y juventud vuelve a perfilar a Argentina como una de las selecciones favoritas para competir por el título y no es para menos.

En la portería destacan nombres de absoluta confianza como Emiliano “Dibu” Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli. Mientras tanto, la defensa mantiene futbolistas consolidados como Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi y Nahuel Molina, piezas fundamentales en el esquema defensivo de Lionel Scaloni durante los últimos años dentro de las competiciones internacionales.

La mitad de la cancha presenta equilibrio, dinámica y calidad técnica que dará mucho de qué hablar. Con los nombres de Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Leandro Paredes, lideran un mediocampo que combina recuperación y generación ofensiva. Además, jóvenes como Valentín Barco y Exequiel Palacios aportan variantes importantes para una competencia tan exigente.

En la parte ofensiva, la selección tres veces campeona del mundo vuelve a reunir un ataque temible encabezado por Lionel Messi, acompañado por Julián Álvarez y Lautaro Martínez. También aparecen nombres como Nico Paz, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Nicolás González.

La convocatoria oficial ha generado reacciones positivas entre los aficionados argentinos en las redes sociales, especialmente por la continuidad de la base campeona y la presencia de figuras jóvenes que atraviesan un gran momento.

Finalmente, con una plantilla equilibrada y llena de talento, la Albiceleste iniciará el Mundial 2026 como una de las selecciones más imponentes y de mayor jerarquía para regresar a las instancias finales.