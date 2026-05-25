Lionel Messi tiene buenas noticias para Argentina de cara al Mundial 2026

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La preocupación alrededor de Lionel Messi duró menos de lo esperado. Luego de salir con molestias físicas durante el compromiso entre Inter Miami y Philadelphia Union por la MLS el pasado 24 de mayo, el futbolista argentino se sometió a estudios médicos que finalmente trajeron tranquilidad tanto para su club como para la selección argentina, respectivamente.

Los exámenes descartaron cualquier tipo de lesión muscular y confirmaron que el campeón del mundo únicamente presenta fatiga muscular, una situación normal considerando la carga de partidos y minutos acumulados en las últimas semanas, por lo que decidió salir de la cancha por precaución.

La noticia representa un alivio importante para el entorno de Messi, especialmente por la cercanía de los amistosos internacionales previos al Mundial, en el que nuevamente son uno de los favoritos para levantar el trofeo.

Lionel Messi – Mundial 2026

De acuerdo con la información más reciente, el capitán argentino podrá continuar su preparación con normalidad y todo apunta a que estará disponible para disputar los encuentros amistosos programados antes de la próxima gran cita internacional.

La situación generó alarma entre los aficionados luego de que Messi mostrara señales de incomodidad física en pleno encuentro. Cada gesto del argentino suele multiplicar la atención mediática, especialmente faltando 20 días para lo que se espera que sea su última cita mundialista.

El cuerpo médico mantendrá seguimiento constante durante los próximos días para administrar las cargas físicas y evitar cualquier sobrecarga innecesaria. Aun así, el panorama actual es positivo y no existe preocupación seria sobre su disponibilidad inmediata.

El futbolista de 38 años continúa siendo el gran foco del fútbol mundial y no es para menos, y cualquier novedad relacionada con su estado físico genera impacto global.

Finalmente, se espera que Lionel Messi esté en óptimas condiciones no solo para lo que resta del calendario con el Inter de Miami, sino para lo que será una nueva historia por escribir en el Mundial 2026.