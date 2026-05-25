MLB: ¿Cuántos ponches proyecta Jesús Luzardo contra San Diego?

Suscríbete a nuestros canales

Jesús Luzardo vuelve a la lomita. Este lunes 25 de mayo el serpentinero venezolano, que ha tenido un año de altibajos con Filadelfia, subirá al montículo del Petco Park de San Diego, para medirse a la siempre peligrosa toletería de los Padres de San Diego, en un apasionante duelo que promete muchas emociones.

El lanzador criollo no vive precisamente su mejor momento, sin embargo, es un brazo que se caracteriza por su potencia y su capacidad ponchadora, por lo que no solo los Phillies intentarán aprovechar sus cualidades, sino que además luce como una opción más que interesante para las casas de apuestas de cara a este enfrentamiento.

¿Cuántos ponches logrará Jesús Luzardo ante San Diego?

Para la mayoría de las casas de apuestas, la cuota de seis o más ponches de Jesús Luzardo ante los Padres de San Diego es de -190, y si revisamos los números del venezolano, no parece para nada una opción descabellada, por lo que debe ser tomada en cuenta.

En lo que va de 2026, el pitcher zurdo registra 66 ponches en 55.2 entradas de labor, lo que lo deja con un buen promedio de 10.67 ponches por cada nueve entradas lanzadas. Además, en 58 apariciones al plato ante el roster actual de San Diego, Luzardo ha podido conseguir ponches en el 29.3% de esas apariciones.

Además, es preciso recalcar que Jesús Luzardo ha conseguido seis o más ponches en seis de sus 10 aperturas en la presente campaña, por lo que ya está adecuado de cierta manera a tener actuaciones de este estilo. Una opción interesante para este lunes, sin duda alguna.