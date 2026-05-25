MLB: Martin Pérez iguala a Carlos Carrasco en este departamento histórico entre venezolanos

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El nombre de Martín Pérez vuelve a tomar fuerza dentro de las Grandes Ligas tras su actuación del domingo 24 de mayo. El experimentado lanzador venezolano alcanzó las 286 aperturas en MLB y empató a Carlos Carrasco en el quinto lugar histórico entre los pitchers criollos con más juegos iniciados.

El dato confirma la consistencia de una carrera que, aunque muchas veces silenciosa, ha sido una de las más duraderas para un abridor latino en las últimas décadas. En medio de la temporada 2026, Pérez también se mantiene como parte importante de la rotación de abridores de los Bravos de Atlanta, organización que apostó por su experiencia para fortalecer el cuerpo monticular tras varias ausencias.

Martín Pérez – Carlos Carrasco - MLB

El zurdo de 35 años alcanzó la histórica cifra para igualar a Carlos Carrasco y quedar únicamente por detrás de nombres legendarios como Félix Hernández, Freddy García, Aníbal Sánchez y Carlos Zambrano, respectivamente.

La lista refleja el impacto que han tenido los brazos venezolanos en la Major League Baseball durante las últimas décadas y, con esto, todo parece indicar que el futuro es igual de exitoso para las generaciones que vienen subiendo.

Más allá de las estadísticas, Martín Pérez ha construido una carrera basada en disciplina, resistencia y capacidad de adaptación. Asimismo, sigue demostrando que puede competir al máximo nivel y aportar innings de calidad para cualquier organización.

Su actualidad con el conjunto de Georgia representa otro capítulo importante en una trayectoria que todavía continúa escribiéndose en el mejor béisbol del mundo. Además de acercarse al cuarto lugar histórico entre venezolanos, mantiene viva la posibilidad de seguir escalando posiciones si logra mantenerse saludable durante la campaña.

Finalmente, Martín Pérez sigue dejando huella en las Grandes Ligas y consolidando un legado que merece mayor reconocimiento por lo que ha podido conquistar desde su debut en MLB.