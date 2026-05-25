MLB: Willson Contreras deja su huella en la historia de Boston a punta de jonrones

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El poderío de los peloteros venezolanos en Boston se ha hecho notar en su mejor versión en la presente temporada de las Grandes Ligas. Aunque no pudo evitar la barrida de los Medias Rojas a manos de Minnesota Twins, Willson Contreras estremeció el Fenway Park con su undécimo jonrón del año.

El pelotero venezolano, quien se convirtió en primera base titular de los Red Sox en la vigente campaña, le dio la vuelta al cuadro en la jornada dominical y se ha establecido rápidamente como una de las mayores amenazas ofensivas del equipo. Con promedio de bateo alrededor de .281, 33 RBI y un OPS cercano a .900 en aproximadamente 50 juegos, el infielder ha traído su conocido swing agresivo y potencia desde el plato, ganándose rápidamente el cariño de la afición bostoniana.

Este ritmo de vuelacercas coloca a Contreras en un selecto lugar histórico. Su total de 11 jonrones antes de junio lo ubica como el segundo entre los inicialistas de los patirrojos con más cuadrangulares en ese período en las últimas 25 temporadas, solo por detrás de los 13 de Mitch Moreland en 2019, de acuerdo con el reporte de Swing Completo.

Willson Contreras líder absoluto en Boston

Pese a que colectivamente no disfruta del mejor momento con su franquicia, Contreras atraviesa por una presentación memorable en las Grandes Ligas, donde se posiciona en la cima en las apartados de jonrones, remolcadas, extrabses, boletos, porcentaje de embasado (OBP), anotadas y OPS tras cumplirse la cartelera de este domingo 24 de mayo.

En los primeros dos meses de acción en su primer año de experiencia con los Medias Rojas, el de Puerto Cabello colecciona promedio al bate de .281, 11 vuelacercas, 25 anotaciones, 50 hits, .376 en OBP, .522 de slugging y un OPS de .898 en 178 apariciones al plato.