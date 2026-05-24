MLB: Salvador Pérez marca diferencias en victoria de Kansas City con jornada múltiple

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Los Reales de Kansas City derrotaron este domingo a los Marineros de Seattle por 8 a 6, lo que les permitió quedarse con esta intensa serie en el Kauffman Stadium. Si bien se trató de un resultado ajustado, hay que resaltar que Salvador Pérez fue la figura clave tras marcar diferencias con su ofensiva.

Y es que Salvy estuvo letal en el plato, al punto de batear tres sencillos en cuatro turnos con tres carreras remolcadas y una anotada. Se trató de su décimo juego multi-hit de la zafra, y el cuarto de tres imparables.

El primer aporte del venezolano llegó en el parte baja del quinto episodio y con las bases llenas. Fue allí cuando disparó un hit al jardín izquierdo que remolcó dos para darle vuelta a la pizarra. Luego, en el séptimo repitió la dosis y empujó a Vinnie Pasquantino desde la intermedia para ampliar la ventaja.

Con esta presentación, Salvador Pérez ahora cuenta con 24 carreras impulsadas al cierre de esta semana, una cifra que le permite liderar dicho apartado en el conjunto de Kansas City. El resto de sus estadísticas señalan ocho jonrones, 19 carreras anotadas y .213 de promedio.

Salvy, entre los receptores más productivos de la MLB

Ahora bien, si nos enfocamos en los números de por vida en la MLB, el venezolano alcanzó las 1,040 remolcadas luego de 1,758 compromisos.

Hasta los momentos se mantiene en el puesto 13 entre los receptores, pero ahora un poco más cerca de la casilla que ocupa una gran figura como Jorge Posada (1,065).