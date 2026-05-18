MLB: Salvador Pérez guio triunfo de Kansas City y esta es su proyección de jonrones

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El veterano receptor de los Reales de Kansas City, Salvador Pérez, disipó las dudas sobre su reciente letargo ofensivo al transformarse en la figura indiscutible del encuentro de este domingo. Pérez remolcó las dos anotaciones con las que su equipo selló una victoria por blanqueada de 2-0 ante los Cardenales de an Luis.

Un regreso oportuno al protagonismo ofensivo

Pérez finalizó la jornada de 2-2, sumando a su cuenta un cuadrangular solitario, un elevado de sacrificio y un boleto. El careta venezolano inauguró la pizarra en la primera entrada mediante un elevado de sacrificio que trajo la primera rayita del encuentro. Posteriormente, en el cuarto episodio, conectó su séptimo jonrón de la presente campaña para consolidar la ventaja definitiva de su novena.

Con esta actuación, el jugador registra cinco juegos con múltiples carreras impulsadas en lo que va de temporada. En sus últimos seis compromisos, acumula siete imparables, incluyendo dos cuadrangulares, para promediar .292 en ese lapso. Este repunte eleva su promedio de la temporada a .205, con 20 carreras impulsadas, 17 anotadas y 5 dobles en 45 choques disputados.

A pesar de la jornada productiva, su tasa de ponches ha registrado un incremento y la velocidad de su swing muestra una tendencia a la baja, lo que sugiere el inicio de un declive natural por la edad.

Proyección de jonrones

Si Pérez mantiene el ritmo actual de jonrones por juego disputado y participa en aproximadamente 140 encuentros (contemplando los días de descanso habituales para su posición), el receptor venezolano proyecta finalizar la temporada 2026 con un estimado de 21 a 22 cuadrangulares según Fangraphs.