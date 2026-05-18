MLB: Luis Arráez con este jonrón se acerca a un histórico de los Leones del Caracas

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Luis Arráez tuvo un fin de semana excelente en la serie con los Atléticos, el toletero este domingo 17 de mayo pegó el segundo jonrón de la temporada y el número 38 de por vida en las Grandes Ligas e igualar a Lenyn Sosa en el puesto 85 de todos los tiempos entre los venezolanos.

"La Regadera" contribuyó en el triunfo de los Gigantes de San Francisco 10-1 sobre los Atléticos con un impresionante 4-3 con un boleto, dos carreras anotadas y una empujada. Con la carrera remolcada de hoy, Arráez llegó a 324 de por vida en este renglón y queda a cinco de Elias Díaz y del histórico de los Leones del Caracas, Víctor Davalillo.

El venezolano terminó la serie de tres días contra Atléticos con 12-8, con un promedio de bateo de .667, con dos jonrones, cinco anotadas y un par de remolcadas. Asimismo, Arráez elevó en el fin de semana su avg de la temporada a .328 que lo ubican como el cuarto mejor de la Liga Nacional y mantenerse en la lucha de su cuarto título de bateo.