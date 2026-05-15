MLB: Wilyer Abreu le da batalla a Luis Arráez en apartado ofensivo entre venezolanos

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En la presente temporada de las Grandes Ligas no hay nadie más encendido que Wilyer Abreu dentro de Boston Red Sox. Aunque el equipo no ha podido darle la vuelta a una complicado presentación, donde ocupan el último lugar en la División Este de la Liga Americana, el jardinero ha respondido a punta de tablazos para posicionarse entre los mejores entre sus compañeros.

En medio de la inconsistencia colectiva, el jardinero ha logrado destacar con el bate y se ha convertido en una pieza importante dentro de la ofensiva del conjunto de Boston. El patrullero atraviesa uno de sus mejores momentos de la campaña y actualmente es el bateador más encendido de los Medias Rojas. En los últimos 15 días, Abreu ha mantenido un sólido promedio ofensivo de .318, consolidándose además en el tercer turno del lineup.

Su confianza en el plato ha sido evidente, mostrando regularidad y producción incluso cuando los resultados del equipo no han acompañado. Desde su desempeño en el Clásico Mundial de Béisbol, siendo uno de los toleteros más importante de la selección para ganar el título, el zuliano ha trasladado su buen momento en Las Mayores, la cual ha mantenido su impecable actuación en los jardines.

Líderes venezolanos en hits en MLB 2026

Luis Arráez: 49

Wilyer Abreu: 49

Ildemaro Vargas: 46

Maikel García: 45

En el más reciente compromiso frente a Philadelphia Phillies, Abreu produjo la única carrera de Boston y terminó la jornada con dos imparables en cuatro turnos. Con esa actuación, elevó nuevamente su average a .310 en la temporada y llegó a 49 hits, cifra que lo mantiene como líder absoluto de su equipo en ese departamento.

Además, igualó a Luis Arráez como el criollo con más imparables en las Grandes Ligas durante 2026, a la espera de la actuación del infielder en su siguiente compromiso.